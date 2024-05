Auf ein volles Programm kann die Questenmannschaft blicken. An Pfingsten ist in dem Ort in Südharz viel geplant.

Die Questenmannschaft hat an Pfingsten ein großes Programm zu absolvieren

Brauchtum in Mansfeld-Südharz

Die Stebbel, die von den Kindern auf den Berg getragen wurde, erbrachte einen Versteigerungserlös von 15 Euro in die Vereinskasse. Das Kyffhäuserland-Orchester Kelbra ist auch zum Questenfest dabei.

Questenberg/MZ. - Zum kommenden Pfingstfest steht die Questenmannschaft wieder zum Schmücken der Queste bereit. Den Auftakt bildet am Samstag ab 21 Uhr ein Tanzabend mit der Band „Four Rock“. Um Mitternacht ist der Empfang der Käsemänner aus Rotha geplant. Ob sie in diesem Jahr wieder pünktlich ihre Abgaben, bestehend aus Brot und Käse, bringen? Wenn ja, werden diese Gaben natürlich mit den Besuchern in der Festhalle geteilt.

Blaskonzert auf dem Festplatz

Pfingstsonntag, 19. Mai, wird ab 14 Uhr zum Blaskonzert auf dem Festplatz mit dem Kyffhäuserland-Orchester Kelbra eingeladen. Für die jüngsten Besucher gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. 18 Uhr ist Zapfenstreich. Hier werden neue Mitglieder aufgenommen und verdiente Mitglieder geehrt.

Ab 21 Uhr wird zum Tanz mit Q-house-Gasi Music meets Housgemachtes Vol. II eingeladen. Am Pfingstmontag, wird das Dorf um 3.30 Uhr mit Trompetensignal am Roland geweckt. Um vier Uhr beginnt der Umzug zur Queste. Noch vor Sonnenaufgang werden der Questenkranz, der Lebensbusch und die Quasten durch die Männer des Questenvereins vom Stamm abgenommen.

Anschließend stärken sie sich beim Morgenmahl mit Stietzel, einem Kuchenbrot, und Sauerkraut. Musikalisch wird die aufgehende Sonne mit einem Lied durch das Kyffhäuserland-Orchester begrüßt. Danach geht es wieder hinab ins Dorf.

Schmücken der Queste

Auf dem Festplatz wird ab 6 Uhr zum Frühschoppen mit dem Kyffhäuserland-Orchester eingeladen. Um 10.30 Uhr findet in der Dorfkirche Sankt Marien ein Festgottesdienst statt.

Um 13 Uhr treffen sich die Männer der Questenmannschaft auf dem Platz beim Roland, von wo aus mit den Questenfahnen wieder hinauf zur Queste gezogen wird. Um 13.30 Uhr beginnt auf dem Questenberg das Schmücken der Queste und das Aufziehen des Questenkranzes. Dabei unterhält das Kyffhäuserland-Orchester mit einem Platzkonzert. Für Essen und Trinken ist auch am Fuße der Queste gesorgt.

Den Abschluss bildet am späten Nachmittag ein Blaskonzert auf dem Festplatz mit dem Kyffhäuserland-Orchester Kelbra.

Spende für die Stebbeln

Natürlich war die Questenmannschaft bereits zu Himmelfahrt im Einsatz. Denn es mussten wieder die Stebbeln gefällt werden. Allerdings sind die jungen Buchenstämme mit den Astgabeln nur noch symbolisch. Es wurden auch entsprechende Exemplare ausgesucht. Das Fällen und auf den Berg tragen wurde auch in diesem Jahr belohnt.

Bei der Versteigerung kamen immerhin 45 Euro für vier Stebbeln der Questenmannschaft zusammen. Elvira Latza (verwitwete Mosebach) aus Sangerhausen brachte Schwung in die Versteigerung. Fröhlich überbot sie sich mehrmals selbst, als keiner mit steigerte.

„Ich habe mal in Questenberg gewohnt und kenne das Questenfest“, sagt sie. „Früher wollte ich immer selbst gern auf den Stamm klettern.“ Mit Blick auf die ersteigerten Stebbeln sagt sie: „Ich wollte dem Questenverein schon immer mal was spenden. Jetzt habe ich dafür sogar noch Holz bekommen.“ Die Stebbeln werden nach dem Questenfest in das Grundstück der Tochter abtransportiert.

Auch die Kinderstebbel hatte wieder einmal ihren Preis. Ruckzuck war der Betrag von fünf Euro auf 15 Euro in die Höhe geschnellt. Der glückliche Ersteigerer war diesmal der Questenmann Christian Einicke. Da klingelte es in der Kasse der Schatzmeisterin Nicole Bloßfeld.