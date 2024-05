Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ - Das lange Pfingstwochenende lädt förmlich zu Ausflügen ein. Überall in der Region finden verschiedene Veranstaltungen statt. Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg hat noch bis in den Oktober hinein geöffnet. Dort gibt es jedoch nicht nur Blumen, sondern auch zahlreiche lokale und regionale Vereine und Akteure, die zusätzlich zu einem Besuch in die Solestadt locken. Die MZ gibt einen kleinen Einblick.