Das ehemalige „Real“-Areal an der Bitterfelder Anhaltstraße wird umgebaut. Die Eröffnung des neuen Biwo-Centers mit mehreren Geschäften ist für Juni geplant. Doch das ist nur der Anfang.

Aus „Real“ wird „BiWo-Center“: Diese drei Mieter ziehen in Anhaltstraße ein

Einkaufen in Bitterfeld

Die Umbauarbeiten am "Biwo-Center" in Bitterfeld laufen. Im Juni sollen die ersten Läden eröffnen.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld öffnet ein neues Einkaufszentrum. Nach mehr als zwei Jahren des Wartens und Bangens steht nun fest, was aus dem früheren Real-Standort an der Anhaltstraße wird: Die Wiederbelebung des Standorts ist inzwischen terminiert.