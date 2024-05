Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Zeitz/MZ. - Jan Stengel ist sicher einer der erfahrensten Vorsitzenden Richter einer Strafkammer am Landgericht in Halle. Erst in dieser Woche hat er den AfD-Politiker Björn Höcke zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt (die MZ berichtete). Einen Tag später hatte Stengel er es mit einem weiteren nicht-alltäglichen Fall zu tun. Zwar schon, was den Vorwurf des Diebstahls und des räuberischen Diebstahls betrifft. Nicht aber in Bezug auf den sehr speziellen Angeklagten. Denn der 38-jährige Zeitzer störte so vehement und penetrant die Verhandlung, dass der Vorsitzende ihn mehrfach ermahnen und einmal gar seinen Rauswurf androhen musste. Letztlich aber brachte Stengel den Prozess ohne weitere Maßnahmen zu Ende.