Weißenfels/MZ. - Mal eben mit anderen um die beste Arschbombe springen. Wer davon schon immer mal geträumt hat, dürfte in diesem Sommer im Weißenfelser Freibad richtig sein. Der skurrile Wettstreit am 29./30. Juni ist Teil eines ganzen Pakets an Veranstaltungen, mit denen die Besucher in dieser Saison in die Freizeitoase am Kastanienweg gelockt werden sollen.