Das ehemalige Wohnhaus von Solvay-Generaldirektor Carl Wessel an der Friedensallee wurde nach Entwürfen eines berühmten Berliner Architekten gebaut. Nach welchen Vorstellungen das Denkmal nun restauriert werden soll.

Bernburg/MZ. - Selten ist eine öffentliche Sitzung des Bernburger Bauausschusses so gut besucht gewesen wie am Dienstagnachmittag. Schließlich bekam jeder Interessent Gelegenheit, vor der geplanten Restaurierung einen Blick in die seit 1995 leerstehende Villa Friedensallee 22a zu werfen. Das für Solvay-Standortgründer und Generaldirektor Carl Wessel 1896/97 gebaute Herrenhaus soll bald durch eine Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtbau Wohnprojekte GmbH aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden (die MZ berichtete).