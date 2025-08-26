weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Gebürtige Sachsen-Anhalterin im Bundestag AfD mobilisiert in Bitterfeld-Wolfen gegen Auftritt von Linken-Politikerin Reichinnek

Die AfD in Bitterfeld-Wolfen macht mobil gegen einen Auftritt der Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Heidi Reichinnek. Die gebürtige Sachsen-Anhalterin kündigt an, sich verstärkt im Landtagswahlkampf 2026 zu engagieren. Das sind ihre Ziele.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 26.08.2025, 15:58
Heidi Reichinnek, Linken-Fraktionschefin im Bundestag, will sich 2026 im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt engagieren.
Heidi Reichinnek, Linken-Fraktionschefin im Bundestag, will sich 2026 im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt engagieren. (Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Sie ist Fraktionschefin der Linken im Bundestag und wurde im Wahlkampf zum Internetstar: Nun mobilisiert die AfD in Bitterfeld-Wolfen gegen Heidi Reichinnek. Die 37-jährige Spitzenpolitikerin tourt derzeit durch Sachsen-Anhalt und lädt am Donnerstag in Wolfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld) zu einem „Frauenpolitischen Frauenfrühstück“ ein. Dagegen macht nun die rechtsextreme AfD mobil.