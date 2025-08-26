Die AfD in Bitterfeld-Wolfen macht mobil gegen einen Auftritt der Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Heidi Reichinnek. Die gebürtige Sachsen-Anhalterin kündigt an, sich verstärkt im Landtagswahlkampf 2026 zu engagieren. Das sind ihre Ziele.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Sie ist Fraktionschefin der Linken im Bundestag und wurde im Wahlkampf zum Internetstar: Nun mobilisiert die AfD in Bitterfeld-Wolfen gegen Heidi Reichinnek. Die 37-jährige Spitzenpolitikerin tourt derzeit durch Sachsen-Anhalt und lädt am Donnerstag in Wolfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld) zu einem „Frauenpolitischen Frauenfrühstück“ ein. Dagegen macht nun die rechtsextreme AfD mobil.