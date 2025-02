Halle/MZ - Die Linken-Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Heidi Reichinnek, geht mit einem Internetvideo ihrer Bundestagsrede in der Brandmauer-Debatte auf Rekordjagd. Im Parlament hatte die 36-Jährige den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert, weil dieser einen Antrag zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht hatte. Ein Kurzvideo von Reichinneks Wutrede verzeichnete allein auf ihrem Tiktok-Kanal am Freitag mehr als sechs Millionen Aufrufe.

Plattformübergreifend geht Reichinneks Linkspartei sogar von rund 30 Millionen aufrufen für das Video aus, wie der Spiegel berichtet.

Machen Sie mit: Die große MZ-Wahlumfrage!

Heidi Reichinnek kritisiert Friedrich Merz scharf

In ihrer emotionalen Bundestagsrede hatte sich die gebürtige Merseburgerin Reichinnek empört über die gemeinsame Abstimmung der CDU mit der AfD gezeigt. „Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert!“ Und an Merz: „Das ist es, was sie tun!“

Lesen Sie das Interview mit Heidi Reichinnek: „Wir waren schon mal weiter“

Reichinnek ergänzte: „Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht!“ Das Video transportiert vor allem die Emotion der Rede. Reichinnek zeigt mit dem Finger auf angesprochene Politiker, ihre Stimme überschlägt sich, mit ihrem Blick fokussiert sie Kanzlerkandidat Merz.

Tiktok als Bühne für politische Debatten

Die 36-jährige Linken-Politikerin, die bereits seit längerem als Tiktok-Star ihrer Partei gilt, hat ihre Wurzeln in Sachsen-Anhalt. Reichinnek wurde in Merseburg (Saalekreis) geboren, wuchs in Obhausen auf und studierte in Halle. Mittlerweile lebt sie in Osnabrück. Im Bundestag ist sie Chefin der Linken, zur Wahl im Februar tritt sie als Co-Spitzenkandidatin zusammen mit Jan van Aken an.

Reichinneks virales, millionenfach geschautes Video gilt für die Linke bereits jetzt als geglückter Wahlkampf-Hit. Laut dem Branchendienst „Meedia“ dürfte es sich „über alle Parteigrenzen hinweg“ um rekordverdächtige Abrufe für eine Bundestagsrede handeln.

Öffentlichkeitsarbeit auf Social-Media-Plattformen gehört für alle Parteien längst zum Standard-Repertoire. Insbesondere auf der chinesischen Videoplattform Tiktok ist Linkenpolitikerin Reichinnek mit ihrer Präsenz allerdings eine Ausnahme. Auf dieser Plattform gilt vor allem die in Teilen rechtsextremen AfD als stark vertreten.