Seit 25 Jahren führt Juana Schmidt den Betrieb der Eltern fort. Kurz nach der Übernahme wurde sie zur „Bauherrin“ und zog mit dem Friseur- und Kosmetiksalon an den Marienplatz um.

Schön von Kopf bis Fuß am Naumburger Marientor: Friseur- und Kosmetiksalon hat Jubiläum

Juana Schmidt (M.) blickt mit ihrem Team auf 25 Jahre Salon Schmidt am Naumburger Marienplatz zurück.

Naumburg. - Der Apfel, so sagt man, fällt nicht weit vom Stamm. Etwas weiter weg hätte er nach Juana Schmidts Geschmack durchaus fallen können, rein beruflich gesehen. Aber so führte die Naumburgerin entgegen ihrer festen Überzeugung als Jugendliche, nie Friseurin zu werden, den Friseursalon ihres Vaters Otto Schmidt dann doch weiter. Das ist inzwischen ein Vierteljahrhundert her. Grund genug, mit ihren vier „Mädels“, wie sie ihre Angestellten liebevoll nennt, auf das Jubiläum anzustoßen.