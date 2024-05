In der Nacht zum Dienstag hat ein 29 Jahre alter Mann die Polizei in Wolfen gleich mehrfach in Atem gehalten.

Wolfen/MZ. - In der Nacht zum Dienstag hat ein 29 Jahre alter Mann die Polizei in Wolfen gleich mehrfach in Atem gehalten. So wurde gegen 23 Uhr eine Streifenwagenbesatzung in die Virchowstraße gerufen. Dort war es in einer Wohnung zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Folge der 29-Jährige der Wohnung verwiesen wurde.

Wenig später erschien der Mann erneut vor Ort. Obwohl er stark alkoholisiert war und die Beamten ihm die Nutzung seines Fahrrades untersagt hatten, war er auf seinen fahrbaren Untersatz gestiegen und kam angeradelt. Mit einem Atemalkoholwert von 2,7 Promille musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Das Zweirad wurde angeschlossen vor Ort belassen.