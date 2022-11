Warum Kinder auch in Bernburg wieder lernen müssen, miteinander umzugehen

Sie sind mit Eifer an der Arbeit bei der Gestaltung der Friedensbank im Hort der Grundschule Franz Mehring in Bernburg: von links Tyler (Klasse 2b), Jaimy und Melia (beide Klasse 4a).

Bernburg/MZ - Ein neues Projekt hat der Hort der Grundschule Franz Mehring in Bernburg im Rahmen des sogenannten „Holzwurmtages“ umgesetzt: In Zusammenarbeit mit dem Salzlandkreis, dem Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg sowie der Initiative „Kinderhand − Bau dein Spielzeug!“ ist am Donnerstag eine Friedensbank entstanden, die nun den Schulhof der Einrichtung ziert.