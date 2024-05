Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westdorf/MZ - Als Mike Beyer am 26. April 2013 in Westdorf den Heimatverein mitgründete, war er nicht nur einfaches Mitglied, sondern übernahm gleich für den Vereins-Einkauf die Verantwortung. Seine Frau Doreen Beyer folgte ein Jahr später. „Sie ist unsere Finanzministerin“, sagt Doreen Koster, die Vorsitzende des Heimatvereins. Sie sieht das Ehepaar aufgrund des Engagements als unverzichtbar an und hat es deshalb für die Ehrung mit einer MZ-Rose vorgeschlagen.