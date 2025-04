40 neue Talente in Sport, Musik und Kunst aus dem ganzen Salzlandkreis, die von der Sparkasse unterstützt werden, die Modellbahnbauer aus Bernburg haben große Plänen für den Bahnhof, Schönebeck freut sich im nächsten Jahr 190 Nachtwächter und andere Gestalten: Im Ticker von Montag, 7. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Montag, 7. April 2025.

Das ist neu am Montag:

7.38 Uhr: Es war der Aufreger der vergangenen Woche: die Schließung und Versiegelung des Campingplatzes am Schachtsee in Wolmirsleben.

Vor dem Tor des vom Salzlandkreis versiegelten Campingplatzes legten die trauernden Camper und Mobilheimbesitzer gestern Nachmittag Blumen zum Gedenken an ihre verstorbene Freundin nieder. (Foto: René Kiel)

Jetzt wird wird sie von einem Todesfall überschattet. Eine Dauer-Camperin ist wenige Stunden nach der Versiegelung ihres Wohnobjektes am Mittwoch gestorben.

Die Frau hatte für den Fall der Schließung ihren Freitod angekündigt. Warum dennoch bisher nur getrauert und nicht ermittelt wird, erfahren Sie hier.

Mit 59 km/h an der Kita in Frose vorbei

6.56 Uhr: Die Polizei führte am Freitag in der Königsauer Straße in Frose auf Höhe der Kita eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h.

Im Messzeitraum passierten nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis 125 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden zehn Überschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde mit 59 km/h gemessen.

Neue Talente für die Salzlandsparkasse

6.28 Uhr: Die Salzlandsparkasse ist in Staßfurt in die 26. Runde mit Talenten aus Sport, Musik und Kunst aus dem ganzen Salzlandkreis. Die mussten schon erfolgreich sein, bevor sie für die Förderung ausgewählt wurden.

Zur Vertragsunsterschrift kamen die Talente aus dem ganzen Salzlandkreis ins Sparkassenschiff. (Foto: Lutz Krüger)

Wie die Salzlandsparkasse die 40 neuen Talenten unter Vertrag nimmt, lesen Sie hier.

Bernburger Bahnhof braucht noch zehn Jahre

6.13 Uhr: Die Modellbahn-Bauer aus Bernburg präsentierten sich und ihr Hobby am Wochenende im Klubhaus der Jugend.

Thomas Beyer (l.) und Kai Wedde zeigen ein Modell des Bernburger Bahnhofs. In einigen Jahren soll sein kleiner Bruder auf einer Modellbahnanlage stehen. (Foto: Nadja Bergling)

Welche Premiere es bei dieser Ausstellung gab, erzählen wir Ihnen hier.

Lauter Nachtwächter in Schönebeck

5.54 Uhr: Schönebecks Chance für richtig große Werbung

Das Jahrestreffen der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren findet im nächsten Jahr in der Elbestadt statt.

Schönebecks Nachtwächter Jeff Lammel ist stolz. Im nächsten Jahr wird er in der Elbstadt das große Jahrestreffen ausrichten. (Foto: Lammel)

190 Darsteller sind eingeladen, und der Oberbürgermeister freut sich auch schon auf den Besuch.