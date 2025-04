Zwei Feuer auf dem Gelände des ehemaligen Asylbewerberheims am Teichweg in Bernburg, in Schönebeck leistet ein Künstler auch nach seinem Tod seinen Beitrag zu seinem 90. Geburtstag, dieses Mal demonstrieren Eltern in Aschersleben gegen Lehrermangel: Im Ticker von Freitag, 4. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.40 Uhr: Der Naturschutzbund (Nabu) Salzlandkreis lädt ein zum Frühjahrsauftakt in der Nachtigallenoase in Schönebeck mit Führung und Arbeitseinsatz. Natur erleben, mitgestalten und Bildung feiern – am morgigen Samstag öffnet die Nachtigallenoase ihre Tore für alle Interessierten.

Ab 10 Uhr erwarte die Besucher eine spannende Führung über das Gelände des Nabu, im Anschluss folge der gemeinsame Arbeitseinsatz, heißt es in der Ankündigung. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Pestalozzischule Schönebeck.

In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler das Nabu-Projekt tatkräftig unterstützt: Unebenheiten im Gelände wurden begradigt, altes Pflanzenmaterial beräumt und Flächen für Blühpflanzen vorbereitet. Diese Fortschritte, so der Nabu in seiner Mitteilung, würden bei der Führung vorgestellt und gewürdigt – als lebendiges Beispiel dafür, wie Umweltbildung und praktischer Naturschutz Hand in Hand gehen können.

Zudem gibt es fachliche Beratung zu vielfältigen Themen wie dem Anlegen von Mikroökosystemen im eigenen Garten oder dem aktuellen Frühlingserwachen in der regionalen Flora und Fauna.

Zweites Feuer am Teichweg am Abend

6.58 Uhr: Binnen eines Tages sind die Retter der Feuerwehr Bernburg am Donnerstag zweimal auf das Gelände neben des ehemaligen Asylbewerberheims am Teichweg gerufen worden.

Bis spät in die Nacht dauerte die Brandbekämpfung am Teichweg in Bernburg. (Foto: Engelbert Pülicher)

Zum ersten Mal am Nachmittag, der zweite Brand beschäftigte sie dann am Abend. Zufall? Hier lesen Sie, was bisher bekannt ist.

Nach Feuer: Nachbar sammeln für Familie

6.22 Uhr: Nach dem Brand mit einem verletztem Kind und einem dem Großeinsatz der Feuerwehr im Bernburger Stadtteil Neuborna ist für die betroffene Familie noch längst keine Normalität eingekehrt.

Ein Brand in einer Doppelhaushälfte im Bernburger Stadtteil Neuborna wurde für die Betroffenen zum Albtraum. (Foto: Katharina Thormann)

Wie Nachbarn sie nun unterstützen wollen und wie jeder mithelfen kann, das erzählen wir Ihnen hier.

Zum 90.: Kunst und Musik im Sinne von Hans Both

6.14 Uhr: Das kommt auch relativ selten vor. Wenn Ende des Monats die Sonderausstellung zum 90. Geburtstag von Hans Both im Schönebecker „Treff“ eröffnet wird, dann wird quasi der vor eineinhalb Jahren gestorbene Künstler seine eigene Veranstaltung mitfinanzieren.

Dieses Foto von Hans Both entstand im Jahr 2018. Er war nicht nur Künstler, sondern später auch Lehrer. Einige regional bekannte Hobby-Künstler haben ihren Weg im Bothschen Kreis begonnen. (Archivfoto: Heike Liensdorf)

Wie Hans Both es selbst noch möglich gemacht hat, dass Menschen aus der Region seine Ausstellung ansehen können und anschließend auch noch einen irisch-schottischen Musikabend erleben, erklären wir Ihnen hier.

Nächste Demo gegen Lehrermangel in Aschersleben

5.53 Uhr: Die Initiative „No teacher no future“, die von den Eltern im Salzlandkreis ins Leben gerufen wurde, hatte am Dienstag zur nächsten einer Info-Veranstaltung auf dem Markt in Aschersleben aufgerufen, um auf den akuten Lehrermangel aufmerksam zu machen.

Nach Bernburg folgte in Aschersleben die nächste Veranstaltung. (Foto: Frank Gehrmann)

Etwa 30 Teilnehmer nahmen an der Aktion teil, berichtet Kreiselternsprecher Kay Lorenz. „Kurzfristige Lösungen müssen her, um den Mangel abzumildern“, fordert Lorenz. Eine Möglichkeit sieht er darin, mehr pädagogische Mitarbeiter einzustellen. „Einer pro Klasse – zur Unterstützung der Lehrer und der Schüler.“

Auch der Ausbau der Schulsozialarbeit sei dringend notwendig, um die Belastung für Lehrkräfte zu reduzieren und die Schüler bestmöglich zu begleiten. Langfristig müsse die Ausbildung neuer Lehrkräfte forciert werden, doch diese dauere mehrere Jahre, gibt Lorenz zu bedenken. „Deshalb muss jetzt etwas passieren“, betont der engagierte Vater.