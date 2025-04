Die Schau „Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 1995–2022“ wird im Ascherslebener Genusskombinat gezeigt. Architekt Dirk Fuß erinnert sich an die herausfordernde Sanierung des Gebäudes.

Aschersleben/MZ - Die Nachmittagssonne taucht die Stadtmauer in ein warmes Licht. Vor der Kaffeemänner Rösterei in der Hohen Straße 6 herrscht geschäftiges Treiben. Drinnen wird die Ausstellung „Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 1995–2022“ eröffnet. Besucher schlendern durch die Schau, die preisgekrönte Architekturprojekte des Landes präsentiert und einen Einblick in die baukulturelle Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte gibt.