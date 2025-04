Gatersleben/MZ - Die Fenster in den Räumen der Kinderbibliothek in Gatersleben sind mit schwarzen Vorhängen versehen, so dass kaum Licht hereinfällt. Genau die richtige Atmosphäre für die bundesweit erste Nacht der Bibliotheken, an der sich auch die Stadtbibliothek der Stadt Seeland in Gatersleben beteiligt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.