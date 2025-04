Bei der bundesweiten Premiere der Nacht der Bibliotheken ist die Kreisbibliothek in Aschersleben dabei. Die Nacht bringt jede Menge Spaß und neue Leser. Hat die Buchmesse Einfluss?

Bei der ersten Nacht der Bibliotheken in Aschersleben hatten die Besucher jede Menge Spaß, auch bei der Lesung mit Andrea Schwigon als Renate Bergmann.

Aschersleben/MZ - In den Ecken der Kinderbibliothek sitzen zwei Mädchen und schmökern. Auf dem Fußboden staunt ein Junge über ein Spielgerät, auf dem sich die Figur selbst auf dem Spielfeld bewegt. Eine Etage darüber versuchen sich drei Frauen beim Scrabble. Sie gehören zu den Gästen der bundesweit ersten „Nacht der Bibliotheken“, an der sich auch die Kreisbibliothek des Salzlandkreises in Aschersleben beteiligt.