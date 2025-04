Die Jugendfeuerwehr Mehringen, hier Lennard Ehlert, war in Aschersleben auch mit am Start. Die 1. Mannschaft hat einen zweiten Platz belegt.

Aschersleben/MZ - Sein Sportzeug hatte Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme am Sonnabend doch nicht mit, als er die Hallensportspiele des Kreisfeuerwehrverbandes Salzlandkreis in der Sporthalle am Ascaneum eröffnete. Roswitha Salm, die Kreisjugendwartin, berichtet später schmunzelnd, dass er sein Versprechen vom vorigen Jahr nicht vergessen hatte und es nun bei den Wettbewerben der Kreiskinderfeuerwehren an gleicher Stelle in drei Wochen erfüllen will.