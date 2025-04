Feuerwehreinsatz an der Ilberstedter Straße in Bernburg.

Bernburg/MZ/KT. - Zu einem Brand sind die Retter der Feuerwehr Bernburg in der Nacht zum Montag in die Ilberstedter Straße ausgerückt. Wie es aus der Wehr hieß, ging der Notruf kurz nach 1.30 Uhr bei der Leitstelle ein. In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand. Während ein Teil der 30 Retter aus Bernburg, Aderstedt und Gröna zu löschen begannen, betreuten andere zwei Personen am Fenster und kümmerten sich um die Belüftung aller Wohnung.

Vier Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zudem wurde laut Stadtwehrleiter Tilo Timplan bei dem Einsatz eine Kameradin verletzt. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren, allerdings sind Teile des Hauses aufgrund der massiven Schäden im Keller ohne Strom. Wie es zu dem Brand kam, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären. Foto: Feuerwehr Bernburg