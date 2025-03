Weggeschmissene Hundekot-Beutel sorgen jetzt auch in Bernburg für Ekel und Unverständnis, in Schönebeck soll ein neuer Verein das Imuset noch besser fördern, in Förderstedt lockt Hobby-Horsing die Kinder auch ohne Pferde in die Halle: Im Ticker von Montag, 24. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 24. März 2025.

Das ist neu am Montag:

11.42 Uhr: Kein Platz bleibt frei beim Konzert im neuen Domizil der Kreismusikschule Belá Bartók.

Alexander Fuchs spielt „In der Halle des Bergkönigs“, begleitet von Irina Lackmann-Schimpke. (Foto: Falk Rockmann)

Drei Schüler bereiten sich damit auch auf den Landeswettbewerb Jugend musiziert vor. Wie das geklappt hat, lesen Sie hier.

Weniger Alarmierungen, engagierter Nachwuchs

10.57 Uhr: Die Feuerwehr Seeland blickte jetzt auf das Jahr 2024 zurück – und registriert weniger Alarmierungen, stabilere Personalstärke und engagierten Nachwuchs.

Bei der Jahresdienstberatung wurden nicht nur Zahlen präsentiert, sondern auch Dank und Anerkennung ausgesprochen. Welche Herausforderungen und Erfolge das Jahr prägten, erzählen wir Ihnen hier.

Wie klappt das eigentlich mit dem Notruf?

10.13 Uhr: Rund 100 Notrufe gehen täglich aus dem ganzen Salzlandkreis bei der Integrierten Leitstelle ein. Doch wie werden sie koordiniert, und worauf kommt es an?

Die Jugendlichen der Feuerwehr Biere konnten bei ihrem Besuch in Staßfurt eine Menge lernen. (Foto: Julien Kadenbach)

Das wollte jetzt die Jugendfeuerwehr aus Biere bei ihrer Tour zur Leitstelle nach Staß´furt herausfinden. Ob das geklappt hat, lesen Sie hier.

Pflege für den Naturschutz am Concordia See

9.25 Uhr: Nach der erfolgreichen Aufforstung im Herbst wird das Naturschutzprojekt am Concordia See weiter gepflegt. Mulchen, Wässern und Säubern sollen das Wachstum der jungen Bäume fördern.

Der Mulch wird erst in die Schubkarren geschaufelt, dann auf die Baumscheiben verteilt. (Foto: Thomas Tobis)

Welche weiteren Umweltmaßnahmen geplant sind, erklären wir Ihnen hier.

75-Jähriger aus Hecklingen seit Sonntag vermisst

8.37 Uhr: Seit Sonntag wird der 75-jährige Heinz Dieter K. aus dem Salzlandkreis vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Alles Weitere zu dem Fall des Vermissten lesen Sie hier.

No teacher no future: Heute Demo in Bernburg

7.48 Uhr: Wenn sogar Freiwillige mithelfen müssen, damit Kinder nicht ins Homeschooling müssen und in der Schule wenigstens betreut werden können, weil nicht genug Lehrer da sind, wie vor einiger Zeit in Alsleben geschehen, dann kann das kein befriedigender Zustand sein.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen, dass nach wie vor Personal in den Schulen fehlt. Mit dieser Situation will sich die Initiative „No teacher no future“ nicht abfinden und hat bereits mehrfach in der Vergangenheit für Aufmerksamkeit gesorgt. Am heutigen Montag um 18 Uhr ruft die Initiative unter dem Stichwort „Schluss mit Bildung auf Sparkurs!“ auf dem Bernburger Karlsplatz zu einer Demonstration auf.

Einer der sich ganz besonders engagiert ist Vorsitzende des Kreiselternrates Kay Lorenz. Er und seine Mitstreiter fordern nicht nur mehr Lehrer – denn bis die da sind, braucht es ja Zeit. Bis dahin muss eine andere Lösung her.

Auf die Straße gehen wollen Kay Lorenz und andere Eltern auch am Dienstag, 1. April, 18 Uhr auf dem Markt in Aschersleben und am Dienstag, 8. April, 18 Uhr in Köthen. Eine weitere Kundgebung ist am Montag, 14. April, 18 Uhr in Quedlinburg geplant. (sus)

Zwei Fahrzeuge auf den Acker geschleudert

6.52 Uhr: Wie die Polizei berichtet, ereignete sich am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich L72/K1372 zwischen Giersleben und Amesdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K1372 aus Richtung Giersleben in Richtung Amesdorf und übersah im Kreuzungsbereich das Stopp-Schild.

Sie kollidierte mit einem von der L72 kommenden Pkw, der aus Richtung Schackenthal fuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge auf einen angrenzenden Acker geschleudert, wobei eines der Fahrzeuge sich überschlug. Der 28-jährige Fahrer des kollidierten Pkw und sein einjähriger Sohn, der im Fahrzeug saß, wurden zur medizinischen Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Ein ekliges Ärgernis auch in Bernburg

6.27 Uhr: Hundekot wird immer wieder auch in Bernburg wie in Aschersleben auch in Beuteln verpackt einfach auf Wegen oder am Straßenrand entsorgt.

Gleich mehrere Beutel wurden in der Blumenstraße auf der Straße entsorgt. (Foto: Susanne Schlaikier)

Könnten mehr Mülleimer helfen? Und wer räumt den Dreck eigentlich weg? Mehr dazu lesen Sie hier.

Imuset: Ein neuer Verein soll mehr fördern

6.18 Uhr: Neuer Förderverein für das Industrie- und Kunstmuseum soll Imusetler einerseits entlasten und andererseits Handwerker und Firmen ansprechen, sich für die Stadt zu engagieren.

Demnächst werden im Imuset wieder besondere Führungen angeboten. (Foto: Olaf Koch)

Was genau man sich im Museum davon verspricht, erklären wir Ihnen hier.

Hobby-Horsing in Förderstedt

5.54 Uhr: In Förderstedt folgten 84 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren der Einladung zum Hobby-Horsing.

Selma Sperling aus Radisleben absolviert den Stilspring-Parcours beim Hobby-Horsing in Förderstedt mit 8,0 Wertnoten und siegt damit bei der U10. (Falk Rockmann)

Der Trend mit dem Steckenpferd lässt Handy und Spielkonsole vergessen.