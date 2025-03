Einige Hundehalter in Aschersleben sammeln die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners erst ein, um sie dann mitsamt Tüte in die Natur zu werfen. Warum, ist rätselhaft.

Hundekotbeutel-Ärger in Aschersleben geht weiter

Eklig und ärgerlich: Das Gebiet rund um die Wilhelm-Bestel-Straße ist nur ein Problem-Ort von vielen. Überall in der Stadt liegen die schwarzen Plastikbeutel herum. Um sie zu sehen, muss man nicht einmal besonders danach suchen.

Aschersleben/MZ - Hundekot oder Hundekotbeutel – was ist das größere Übel? Bei dieser Frage beißt sich die Katze vermutlich in den Schwanz. Fest steht aber: Aschersleben hat sowohl ein Hundekot- als auch ein Hundekotbeutel-Problem. Regelmäßig melden sich Bürger bei der MZ und beschweren sich entweder über die ekligen Tretminen in der Innenstadt oder über Plastikbeutel, die überall herumliegen.