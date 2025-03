Großreinemachen Frühjahrsputz in Groß Schierstedt: Neue Bäume, sauberere Straßen und ein Kita-Zaun

Beim traditionellen Frühjahrsputz in Groß Schierstedt packen zahlreiche Freiwillige mit an. Sie pflanzen 25 neue Bäume, sammeln Müll und bauen einen neuen Zaun für die Kita. Warum den Helfern ihr Ort so am Herzen liegt und welches unerwartete Fundstück für Begeisterung sorgte.