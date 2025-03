Mitglieder wollen sich in nächsten vier Jahren für die Belange der älteren Bürger einsetzen

Bernburg/MZ. - Einen besseren Ort für die konstituierende Sitzung des Stadtseniorenrates am Freitag hätte es kaum geben können: Den Ratssaal im Rathaus. Das Rathaus ist zwar gerade eine Baustelle. Aber das aus einem guten Grund, denn in dem historischen Gebäude wird gerade ein Fahrstuhl eingebaut und das Rathaus damit endlich barrierefrei und auch gut erreichbar für Senioren, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Ein Erfolg, den sich auch der Stadtseniorenrat auf seine Fahnen schreibt. Denn ohne dessen Engagement, meint die alte und neue Vorsitzende des Stadtseniorenrates Christine Pfeiffer, wäre das wohl (noch) nicht umgesetzt. „Wir freuen uns jedenfalls", sagt Pfeiffer.