Am 29. März findet eine partielle Sonnenfinsternis statt – und die Sternfreunde Aschersleben laden Himmelsgucker zur Beobachtung auf die Herrenbreite ein. Mit Teleskopen, Finsternisbrillen und Fachwissen wird das Spektakel sicher und spannend erlebbar.

Himmelsspektakel in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - „Gut, dass ich das letzte Mal eine Plane im Auto hatte“, sagt Robert Malecha, als er an die Sonnenfinsternis vom Oktober 2022 denkt. Auch die wollten die Ascherslebener Sternfreunde mit den Bürgern der Stadt von der Herrenbreite aus beobachten. Doch die sich verdunkelnde Sonne hatte sich – zumindest zeitweise – hinter grauschwarzen Regenwolken versteckt. Die wertvollen Beobachtungsgeräte konnten die Sternfreunde aber unter Malechas Planen in Sicherheit bringen. Kein Wunder, dass die Hobbyastronomen auch dieses Mal für den Fall der Fälle gerüstet sein wollen. Denn wie das Wetter am nächsten Sonnabend, 29. März, wird, wenn wieder eine Sonnenfinsternis und die nächste gemeinsame Beobachtung auf der Herrenbreite anstehen, das wissen sie noch nicht.