Fehlende Familienfreundlichkeit Anträge auf Begrüßungsgeld für Neugeborene in Dessau-Roßlau liegen auf Eis

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 334 Anträge von Eltern auf Begrüßungsgeld für Neugeborene in Dessau-Roßlau bewilligt. In diesem Jahr liegt noch alles auf Eis. Über die Hintergründe und einen Appell im Jugendhilfeausschuss.