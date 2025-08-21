Fehlende Familienfreundlichkeit Anträge auf Begrüßungsgeld für Neugeborene in Dessau-Roßlau liegen auf Eis
Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 334 Anträge von Eltern auf Begrüßungsgeld für Neugeborene in Dessau-Roßlau bewilligt. In diesem Jahr liegt noch alles auf Eis. Über die Hintergründe und einen Appell im Jugendhilfeausschuss.
21.08.2025, 18:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Eigentlich soll Familienfreundlichkeit in Dessau-Roßlau groß geschrieben werden. So wurde 2019 im Stadtrat beschlossen, dass Eltern für ihre neugeborenen Kinder 125 Euro Begrüßungsgeld erhalten.