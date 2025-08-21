Der Traditionsverein Bergschule Eisleben und der Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute haben sich zusammengeschlossen. Der VMBH übernimmt auch das Museum in der alten Bergschule.

Wie es mit dem Traditionsmuseum in der alten Eisleber Bergschule weitergeht

Blick in das Traditionsmuseum, das der Bergschulverein in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut hat.

Eisleben/MZ. - Mit dem Traditionsverein Bergschule (TVB) Eisleben verbindet Ilona Schulze (68) einen großen Teil ihres Berufslebens. Seit 1991 hat sie in der Geschäftsstelle des Vereins in der ehemaligen Bergschule gearbeitet, wie sie der MZ erzählt. Zu DDR-Zeiten hatte sie im Mansfeld-Kombinat Instandhaltungsmechanikerin gelernt und später noch ein Ingenieurstudium Technologie der Metallverarbeitung absolviert. Tätig war sie in der Kupfer-Silber-Hütte Hettstedt und im Konsumgüterbetrieb auf dem Fortschrittschacht. Nach der Wende fing sie dann im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beim damals neu gegründeten TVB an. Und erlebt jetzt quasi auch dessen Ende mit. Denn im Frühjahr haben der TVB und der Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute (VMBH) die Fusion beschlossen.