Das ist neu am Montag:

7.03 Uhr: Am heutigen Montag starten in ganz Sachsen-Anhalt – und damit auch im Salzlandkreis – für etwa 9.000 Schüler die Abschlussprüfungen zur Erlangung des Realschulabschlusses. Drüber informiert das Bildungsministerium des Landes.

Schriftlich geprüft werden heute Deutsch, Mittwoch Englisch und Freitag Mathe. Vom 27. Mai bis 21. Juni finden die mündlichen Prüfungen statt.

Wir drücken allen Beteiligten ganz kräftig die Daumen!

Ziegen genießen den Frühlingssommer

6.41 Uhr: Was für ein Wetter am Wochenende! Auch in Aschersleben und im Seeland nutzten die Leute die Temperaturen weit über 20 Grad Celsius zum Spazierengehen.

Der Ziegen-Nachwuchs im Ascherslebener Zoo genießt den Frühling. (Foto: Regine Lotzmann)

Im Ascherslebener Zoo genossen die sieben kleinen Geißlein, die dort seit Ostern geboren wurden, die warme Sonne. Der süße Ziegen-Nachwuchs hat es sich zusammen auf einem Holzstapel gemütlich gemacht.

Braucht Staßfurt einen neuen Aldi?

6.16 Uhr: Die Bebauung des Neumarkts in Staßfurt sorgt für Ärger. Die Stadt hat einen Investor gefunden. Ein Aldi soll hier entstehen, ein Café und ein Spielplatz.

Mit dem neuen Aldi würde auch die Brandruine am Neumarkt in Staßfurt verschwinden. (Foto: Falk Rockmann)

Braucht Staßfurt wirklich noch einen Supermarkt? Da gehen die Meinungen auseinander. Aldi ja oder nein? Die ganze Diskussion im Stadtrat lesen Sie hier.

Am Eulenspiegelturm dauert es länger

6.04 Uhr: Eigentlich sollte Bernburgs Bergfried schon längst wieder begehbar sein. Doch Besucher müssen sich nun deutlich länger gedulden als gedacht, bis der Eulenspiegelturm wieder öffnet.

Der Eulenspiegelturm ist auch weiterhin für Besucher gesperrt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Woran das genau liegt und wie es auf der altehrwürdigen Baustelle weitergeht, erfahren Sie hier.

Mehr Boote für die Saale in Calbe

5.54 Uhr: Die Calbenser Flotte wächst weiter an: Unternehmer Dirk Ginsberg erweitert die Möglichkeiten, die Saale vom Wasser aus zu erkunden.

Holger Ulrich macht hier eines der neuen Boote an der Steganlage fest. (Foto: Thomas Höfs)

Ginsbergs Ziel ist es, den Fluss für Jedermann befahrbar zu machen. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist: Ginsberg macht weiter.