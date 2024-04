Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/mz. - Viele Monate lang haben faszinierende Fotos von der Stadt Bernburg die Wände in der ersten Etage des Amtsgerichts in Bernburg geschmückt. Am Freitag hat der Schöpfer der 16 Bilder, Thomas Engst, seine Werke bei der Finissage höchstpersönlich von der Wand genommen. „Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Weinend, weil ich diese schönen Bilder hergeben muss. Lachend, da sie für einen guten Zweck an die Frau oder den Mann gebracht werden“, erklärte der Direktor des Amtsgerichts, Eike Papesch in seiner kurzen Rede zur Eröffnung.