Bernburg/MZ. - Es füllt sich so langsam, das Saaleufer am Fähranleger neben der Töpferwiese in Bernburg mit immer mehr Wasserfahrzeugen. Nachdem Bernburgs Bootsverleiher Boris Funda im zurückliegenden Jahr in den Hausboot-Verleih eingestiegen ist, ist seine Flotte nun um vier weitere Boote auf insgesamt acht gewachsen.