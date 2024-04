Nach einem gesundheitlichen Problem verliert ein Fahrzeugführer auf der B 180 in Aschersleben die Kontrolle über seinen SUV und kollidiert mit mehreren Pkw. In Aschersleben ging dann nichts mehr.

Kontrolle über SUV verloren: Drei Verletzte nach Unfall in Aschersleben

Nachdem ein Mitsubishi-SUV in Aschersleben mit zwei Fahrzeugen kollidiert ist, kam er im Einfahrtsbereich zur Eislebener Kreuzung zum Stehen.

Aschersleben/MZ - Wer am Montagmittag von Aschersleben aus über die Bundesstraße 180 in Richtung Hettstedt wollte, hatte damit so seine Probleme.