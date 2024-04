Am Wochenende findet im Ascherslebener Ballhaus die große Box-Gala statt. Lokalmatador Julian Vogel will an diesem Abend WBO-Junioren-Weltmeister werden.

Aschersleben/MZ - Der Countdown läuft. In einer Woche wird die Ballhaus-Arena zum Mekka für Boxsport-Fans. Denn am Sonnabend, 13. April, will sich der Ascherslebener Julian Vogel in seiner Heimatstadt gegen Jan Helin aus Belgien die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft im Super-Weltergewicht sichern.

Vogel tritt für das „Team Deutschland“ von SES Boxing aus Magdeburg an und ist in seinen bisherigen dreizehn Profikämpfen noch ungeschlagen. „Ich will den Titel nach Hause holen“, zeigt er sich bei einer Pressekonferenz im Februar kämpferisch.

Training im Supermarkt

Um die Stimmung schon vorab zum Kochen zu bringen, findet am Mittwoch, 10. April, ein öffentliches Training im E-Center in Aschersleben statt. Ab 17 Uhr können dann alle Boxsportfans den Profis auf die Boxhandschuhe schauen und sich einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie der Sonnabend in der Ballhaus-Arena ablaufen könnte und welche Schlagkraft die jungen Sportler mitbringen.

Das große öffentliche Wiegen der Kontrahenten findet am Freitag, 12. April, im Bernstein-Acamed-Resort in Nienburg statt. Beginn des Wiegens ist 15 Uhr. Beide Veranstaltungen – Trainieren und Wiegen – sind kostenlos und öffentlich.

Weitere Kämpfe im April

Am Sonnabend im Ballhaus steht aber nicht nur Lokalmatador Julian Vogel im Ring. In einem zweiten Hauptkampf wird sich SES-Cruisergewichtler Roman Fress im deutschen Duell dem ungeschlagenen Enes Yardimci aus Düren stellen. Mit den „Team Deutschland“-Boxern Tom Dzemski, Marlon Dzemski (beide Görzig), Robin Rehse (Ballenstedt) und Artur Henrik (Bremen) sind fünf weitere deutsche Nachwuchsboxer auf der Fightcard in Aschersleben.

Insgesamt sind neun Profi-Box-Kämpfe im Programm dieser SES-Box-Gala. Den Hauptkampf überträgt der MDR in der Sendung „Sport im Osten“.

Wie der Veranstalter SES-Boxing erklärt, gibt es für das sportliche Großevent noch Restkarten, unter anderem im MZ-Service-Punkt in der Breiten Straße in Aschersleben sowie in der Tourist-Information in der Hecknerstraße.