Großeinsatz für die Feuerwehr nach einem Hausbrand in Hoym, Schulleiter rund um Schönebeck verraten, wie überlastet sie wirklich sind, Könnern will aus dem Investitionsstau bei den Straßen und macht kleine Schritte: Im Ticker von Mittwoch, 5. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 3. Februar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 5. Februar 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

8.39 Uhr: Am Montagabend wurde um 17.04 Uhr in der Ahornstraße ein blaugrauer VW Caddy mit Bernburger Kennzeichen entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug kurz unverschlossen abgestellt, um seinen Hund auf das Grundstück zu bringen.

Als er kurze Zeit später zurückkehrte, sah er sein Fahrzeug in Richtung Könnern abfahren. Er informierte die Polizei, die erste Ermittlungen am Tatort aufnahm. Ein eventuell im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehendes Fahrzeug wurde überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Brauchen Sie was auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Mehr zu den ersten Folgen erfahren Sie auch hier.

Ein Zahnarzt kommt nach Staßfurt zurück

7.44 Uhr: Der Staßfurter Shanybek Baisariev kehrt zurück in seine Heimat. Baisariev ist ausgebildeter Zahnarzt.

Shanybek Baisariev (l.) freut sich auf sein neues Umfeld bei Zahnarzt Marcus Ohlinger in Neuendorf. Ohlinger würde sich freuen, wenn er sich im Großraum Staßfurt als Bereicherung niederlässt. (Foto: Volker Müller)

Eine Annonce mit einem Bild in der Martin-Luther-Universität Halle erinnerte ihn irgendwie an seiner Kindheit. Wie es von da aus zur Rückkehr kam, erzählen wir Ihnen hier.

Haus in Hoym brennt am Dienstagabend

7.26 Uhr: Die ganze Stadtwehr aus Seeland ist am Dienstagabend im Einsatz gewesen, um ein brennendes Haus in Hoym zu löschen.

Unterstützung gab es auch von der Ascherslebener Feuerwehr, die mit Drehleiter anrückte. Was zu dem Einsatz bisher bekannt ist, berichten wir Ihnen hier.

Berufetag an der Adam-Olearius-Schule

6.53 Uhr: Um Schülern der Klassenstufen 8 bis 12 eine Orientierung bei der späteren Berufswahl zu bieten, wird auch in diesem Jahr wieder ein Berufetag an der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben durchgeführt.

Von 9.30 bis 11.30 Uhr präsentieren sich dann den 220 Schülern am Donnerstag, 6. Februar, 30 Firmen aus drei Landkreisen.

Sind die Schulleiter rund um Schönebeck am Limit?

6.28 Uhr: Die Lehrer-Gewerkschaft prangert missliche Arbeitsbedingungen der Direktoren im Land an. Alles ganz schlimm? Oder nur halb so wild?

Laut einer Studie sind Schulleiter in Sachsen-Anhalt stark belastet. Wie beurteilt man das in Schönebeck? (Symbolfoto: dpa)

Einige aus der Region und das Bildungsministerium bewerten die Lage durchaus unterschiedlich. Warum die Schulleiter ihren Job trotzdem gerne machen, erzählen wir Ihnen hier.

In kleinen Schritten aus dem Investitionsstau

6.13 Uhr: In kleinen Schritten will Könnern bessere Straßen: Die Stadt investiert in fünf Jahren insgesamt 2,5 Millionen Euro in die Instandsetzung der Straßen.

Saniert werden soll auch die marode Fahrbahn im Rotkehlchenweg in Könnern. (Foto: Engelbert Pülicher)

So soll der Investitionsstau abgebaut werden. Welche Vorhaben bereits umgesetzt wurden und was für dieses Jahr geplant ist, erklären wir Ihnen hier.

Welcher Teich in Staßfurt ist wichtiger?

5.57 Uhr: Mit dem Fokus auf den Staßfurter Schwanenteich, den sieh im „Sofortförderprogramm Natur/Wasser/Mensch des Landes Sachsen-Anhalt“ sehen will, weckt die CDU-Fraktion in Staßfurt eine weitere Begehrlichkeit – auf den „Bombentrichter“.

Den Zustand des Schwanenteichs am Staßfurter Ortsrand rückte die CDU-Fraktion im Ortschaftsrat in den Fokus. (Foto: Falk Rockmann)

Priorität 1 und 2 liegen aber bei den Teichen Neundorf und Atzendorf. Das wurde jetzt bei der Ortschaftsratssitzung in Staßfurt noch einmal deutlich.