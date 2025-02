Energieautarkes Wohnen und Rettung historischer Gebäude: Was der AGW in Aschersleben wichtig ist

Aschersleben/mz. - Die Aktivitäten der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) machen sich für den außenstehenden Betrachter meist an den sogenannten Leuchtturmprojekten vor allem in der Innenstadt, aber auch im Neubaugebiet Nord fest. Letzteres vor allem wegen des innovativen Energiekonzepts, das deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat und immer noch sorgt. Parallel arbeitet die städtische Tochter aber auch an einigen kleineren Projekten, wie Geschäftsführer Mike Eley der MZ in einem Gespräch zu Ausblicken auf das gerade erst begonnene Jahr 2025 sagte.