Die Ascherslebener Sternfreunde ergänzen Programm am Valentinstag. Was sie vorbereitet haben.

Valentinstag in Aschersleben verspricht Lust und Liebe am Sternenhimmel

Aschersleben/MZ. - Herzchen, Liebesvögel, rosarote Barbie-Welten: Die Aschersleber Kulturanstalt (Aka) hat sich in diesem Jahr wohl selbst übertroffen. Gleich zwei unterschiedliche Programme bietet sie am Valentinstag an. Während verliebte Pärchen bei einer Stadtführung etwas über die Liebesgeschichten Ascherslebener Persönlichkeiten erfahren, die Barbie-Puppen-Ausstellung im Museum durchstreifen und sich danach im Kino den Barbie-Film anschauen können, gibt es für andere Paare die Möglichkeit, im Zoo der Stadt das Liebesleben der Tiere unter die Lupe zu nehmen und den Unzertrennlichen zu begegnen.