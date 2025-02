Die ganze Stadtwehr ist am Dienstagabend, 4. Februar, im Einsatz, um ein brennendes Haus in Hoym zu löschen. Unterstützung gibt es von der Ascherslebener Feuerwehr, die mit Drehleiter anrückt.

Feuerwehren aus dem Seeland und Aschersleben im Einsatz: Haus in Hoym steht in Flammen

Mit der Drehleiter löschen die Feuerwehrleute am Dienstagabend einen brennenden Dachstuhl in Hoym.

Hoym/MZ. - Die dicke Qualmwolke, die am Dienstagabend über der Durchfahrtsstraße von Hoym in den kalten Winterhimmel steigt, ist weithin zu sehen. Das Dach eines mehrstöckigen Hauses steht in Flammen. Die Balken knistern. Funken fliegen in den dunklen Himmel. Die Feuerwehrleute löschen von der Drehleiter aus. Menschen, weiß Einsatzleiter Jens Mäkert, sind zum Glück nicht in Gefahr.