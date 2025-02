Am Runden Tisch in Bernburg nehmen am Montag vor der Wahl zwei aktuelle Bundestagsabgeordnete und eine amtierende Bundesministerin Platz. Alle kandidieren wieder für den Bundestag. Es soll um Migration und Umweltpolitik, aber auch um andere Themen gehen.

Kurz vor der Wahl im „Coffee to Stay“ in Bernburg noch mal mit Kandidaten reden

Schauplatz von Gesprächen mit Bundestagskandidaten wird der Begegnungsladen „Coffee to Stay“ am Montag vo der Wahl.

Bernburg/MZ. - Kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, können die Bernburger noch einmal mit den Politikern unterschiedlicher Parteien ins Gespräch kommen und sich eine Meinung bilden. Dazu lädt das „Coffee to Stay“ an der Wilhelmstraße in Bernburg am Montag, 17. Februar, zu einem Runden Tisch ein.