In Barby gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Opel nach über 60 Jahren, Bernburg freut sich auf einen Weinmarkt mit edlen Tropfen aus sechs Regionen, in Staßfurt hat Ameos zwar keine Klinik mehr für Geriatrie, aber immer noch ein Angebot: Im Ticker von Mittwoch, 7. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 6. August 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 7. August 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

7.58 Uhr: Die Kreismusikschule „Béla Bartók“ in Staßfurt lädt zum Tag der offenen Tür ein. Dieser findet am kommenden Sonnabend von 10 bis 13 Uhr erstmals am neuen Standort im Berufsförderungswerk, Am Schütz 5, statt. Die Besucherinnen und Besucher können sich über die Möglichkeiten der musischen Freizeitbildung informieren und verschiedene Instrumente kennenlernen oder ausprobieren.

Darüber hinaus kann man in Mini-Konzerten ein wenig den Klängen der Musikschüler lauschen oder Wissenswertes über die Musik erfahren. „Wer Lust hat, darf sich auch an einem kleinen Quiz beteiligen. Der Förderverein ist ebenfalls vor Ort und sorgt für Kuchen, Würstchen und Getränke“, erklärt Dieter Giesemann, der Musikalische Leiter der Kreismusikschule.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Behindertenbeauftragter berät

7.12 Uhr: Sprechstunde im Kreishaus: Torsten Sielmon, der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Salzlandkreises, wird am Mittwoch, 28. August, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in Zimmer 411 der Kreisverwaltung, Karlsplatz 37 in Bernburg, die monatliche Beratung für behinderte Menschen und deren Angehörige durchführen.

Bei der Sprechstunde besteht für alle Bürger die Möglichkeit, mit Sielmon ins Gespräch zu kommen und Probleme und Anregungen persönlich vorzutragen. Der Kontakt ist auch jederzeit telefonisch möglich unter der Nummer 0173/ 8 91 09 64 oder per E-Mail an [email protected], weist die Kreisverwaltung hin.

Kunstwandeln durch Aschersleben

6.43 Uhr: Kunstwandeln durch das „Tor zum Harz“: Am kommenden Sonntag lässt sich ab 10.30 Uhr die künstlerische Seite Ascherslebens entdecken. Fachkundig geführt, lassen sich kleine und große Kunstschätze entdecken: Skulpturen, Brunnen, Friese, Mosaike oder Stelen – an allen Ecken finden sich beeindruckende Zeugnisse künstlerischer Schaffenskraft.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter Telefon 03473/84 09 440 oder per E-Mail an [email protected].

Überraschung im alten Opel

6.21 Uhr: Das erste Auto, in dem der damals achtjährige Wolfgang Westphal (71) mitfahren durfte, gehörte seinem Onkel Erich.

Fototermin in der Gethsemanestraße mit (von links) Thomas Burghardt, Wolfgang Westphal und Felix Kathe am Opel, Baujahr 1934. (Foto: Thomas Linßner)

Jetzt tauchte der „Opel 1210“, Baujahr 1934, wieder als Oldtimer auf und der Barbyer war perplex. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Edler Wein aus sechs Regionen

6.07 Uhr: Der Weinmarkt soll am Wochenende vom 23. bis 25. August in die Talstadt von Bernburg locken. Jetzt warfen die Veranstalter schon mal einen Blick voraus.

Alexandra Stöhr (von links), Paul Koller, Silvia Ristow und Kerstin Schmidt stoßen bei der Programmvorstellung auf ein Gelingen des Weinmarkts an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welches abwechslungsreiche Bühnenprogramm die Stadt auf die Beine gestellt hat, erfahren Sie hier.

Tagsüber in die Klinik, danach nach Hause

5.52 Uhr: Ameos ist - wie angekündigt - mit der Klinik für Geriatrie von Staßfurt nach Bernburg umgezogen. Was in der Salzstadt an der Bode bleibt, ist die Tagesklinik.

Physio- und ergotherapeutische Angebote sowie logopädische und psychologische Therapien gehören zum Spektrum der Leistungen von Ameos auch in der Geratrischen Tagesklinik, die in Staßfurt bleibt. (Foto: Ameos)

Dahinter steckt ein ambulantes Angebot steckt, bei dem der Klinik-Betreiber keine Einschränkungen sieht. Und für die stationären Patienten in Bernburg sogar nur Vorteile ...