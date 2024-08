CDU-Mann Carlo Scholz ist neuer Stadtratsvorsitzender im Seeland. Von seinem Vorgänger Mario Kempe möchte er Ruhe und Souveränität übernehmen. Was er außerdem noch vorhat.

Neuer Stadtratsvorsitzender im Seeland: Was Carlo Scholz sich für die Zukunft vornimmt

Seeland/MZ - Obwohl er mit seinen 37 Jahren nicht wirklich alt ist, blickt Carlo Scholz trotzdem schon auf 15 Jahre Kommunalpolitik zurück. „Seit 2009 bin ich dabei, damals noch direkt gewählt als Stadtrat in Hoym, der ging ja dann mit der Gründung der Stadt Seeland in einen Ortschaftsrat über“, erinnert sich der Hoymer, der sich aber auch in den neuen Stadtrat wählen ließ. „Ich muss mit 23 wohl einer der jüngsten Stadträte gewesen sein“, überlegt Scholz, der jetzt – einige Wahlen später – nun der Vorsitzende dieses Gremiums ist.