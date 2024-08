Der Ascherslebener Ortsteil Drohndorf macht beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit. Am 19. September will sich die Jury vor Ort ein Bild machen.

Drohndorf/MZ - Die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nehme Gestalt an, kündigt Drohndorfs Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann während der jüngsten Ortschaftsratssitzung an. „Wir haben nun erste Informationen erhalten“, erzählt sie. „Unser Dorf wird demnach am Donnerstag, 19. September, von der Bewertungskommission besichtigt.“