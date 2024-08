Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Das ist neu am Dienstag:

6.41 Uhr: Fahrradtour zum Bürger-Museum: Nach Molmerswende führt die nächste Radtour der Radfahrinitiative Aschersleben. Am Sonnabend, 10. August, wird wieder 10 Uhr am Kreisverkehr Magdeburger Straße gestartet.

Die Fahrt geht durch das Eine- und Leinetal, über Welbsleben und Stangerode zur Leinemühle. In Molmerswende ist eine Besichtigung des neu eingerichteten Museums für Gottfried August Bürger – einen der berühmtesten Ascherslebener Stephaneer – geplant. Zurück geht es über Gartenhaus und Ermsleben.

Die Strecke soll laut Ankündigung zwischen 50 und 60 Kilometer lang sein und teilweise auch über unebene Feld- und Waldwege führen.

Unter Alkohol nur von vier Polizisten zu stoppen

6.22 Uhr: Ein Mann aus Gambia hat zweimal erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und dabei auch einen Polizisten verletzt.

Vier Polizeibeamten mussten einem Mann nach einer Schlägerei überwältigen. Es war nicht der einzige Vorfall, für den er jetzt vor Gericht stand. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt musste er sich deshalb vor dem Amtsgericht in Bernburg verantworten. Weshalb der Mann dennoch nicht ins Gefängnis muss, lesen Sie hier.

Der Jüngste im Schönebecker Rat

6.08 Uhr: Mit 23 Jahren ist Kevin Besser der aktuell jüngste Stadtrat in Schönebeck. Neben der Vertretung für junge Menschen der Stadt möchte er auch ein Vorbild für andere junge politisch Interessierte sein.

Kevin Besser möchte im Stadtrat ein Vorbild für andere junge, politisch Interessierte sein. (Foto: Kevin Besser)

Was ihn dazu bewegte in die Politik zu gehen und welche Chancen und Herausforderungen in den kommenden Jahren auf ihn warten, erzählt Kevin Besser hier.

Auf dem Wasser wandern statt um Medaillen zu kämpfen

5.47 Uhr: Neben zahlreichen anderen Athleten zeigen dieser Tage auch die Wassersportler bei den Olympischen Spielen von Paris, was sie so alles drauf haben. Ob beim Kanuslalom, im Kajak oder Canadier, Männer oder Frauen, allein oder im Team: Keine Frage, jeder einzelne Wettbewerb ist höchst spannend.

Diese Wasserwanderer bei Dröbel hat Jürgen Pforte entdeckt. (Foto: Jürgen Pforte)

Aber es muss ja auch nicht immer der Wettkampf untereinander im Fokus stehen. Denn immerhin macht die Bewegung auf dem Wasser auch einfach Spaß und bietet zudem Gelegenheit, die eigene Umgebung mal aus einer ganz neuen, ungewohnten Perspektive zu entdecken.

Den besten Beweis dafür hat Jürgen Pforte unlängst auf der Saale bei Dröbel fotografiert. Dorthin hatte es nämlich eine größere Gruppe Wasserwanderer verschlagen. Insgesamt 20 Leute – jeweils fünf auf einem Boot – haben so die Möglichkeit genutzt, aktiv zu sein und dabei vom Fluss aus die Region ein bisschen besser kennenzulernen.