In Neu Königsaue soll zum 1. Oktober nach zwölf Jahren wieder eine Jugendfeuerwehr gegründet werden. Am 18. August können Interessenten bei einem Schnuppertag mehr erfahren.

Die Jugendfeuerwehr bereitet die Jugendlichen auf die Arbeit bei den Kameraden vor. Bei Übungen - wie beispielsweise dem 24-Stunden-Dienst in Mehringen 2022 - können sie sich ausprobieren.

Neu Königsaue/MZ - Zum 1. Oktober soll in Neu Königsaue eine Jugendfeuerwehr gründet werden. Das berichtet Ortschaftsrat Matthis Haulitschke in der konstituierenden Ortschaftsratssitzung. Bis 2012 hatte es in dem Ortsteil von Aschersleben schon einmal eine Jugendfeuerwehr gegeben. Doch bei der Auflösung sei dann alles abgegeben worden, sagt er. „Wir haben gar nichts mehr“, stellt der Feuerwehrkamerad und neue Ratsherr fest.