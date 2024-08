Ein Mann aus Gambia hat zweimal erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und dabei auch einen Polizisten verletzt. Jetzt musste er sich deshalb vor dem Amtsgericht in Bernburg verantworten. Weshalb der Mann dennoch nicht ins Gefängnis muss.

Es brauchte vier Polizeibeamte, um einen Mann in Bernburg stoppen

Bernburg/mz. - Er spricht ziemlich gut Deutsch, obwohl er erst vor vier Jahren eingewandert ist. Und hat seinen Dolmetscher nur bei ganz kniffligen Nachfragen benötigt. Bei einem Unternehmen in Bernburg hat der 24-Jährige eine Ausbildung begonnen. Trotzdem hat sich der Mann aus Gambia in einigen Lebenslagen nicht im Griff, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind. Deswegen saß der Afrikaner kürzlich zum ersten Mal in seinem Leben auf der Anklagebank.