Bau dein eigenes Spielzeug: Das Projekt „Kinderhand“ in Bernburg wird sieben Jahre alt

Große Geburtstagsfeier am Wochenende

Bernburg/MZ. - Ein richtiges Jubiläum ist so ein siebenjähriges Bestehen ja eigentlich nicht. Aber dennoch wollen die Gründer der Holzwerkstatt von „Kinderhand“ ihren unrunden Geburtstag am kommenden Samstag mit einem Fest auf dem Sportplatz in Neuborna von 11 bis 17 Uhr feiern. „Wir hatten schon lange geplant, mal groß zu feiern“, sagt Daniel Keßler, der „Kinderhand“ zusammen mit Martin Sorge und Michael Reißner gegründet hat. Zum 5. Geburtstag war aber eine Feier wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, daher wird sie jetzt nachgeholt.