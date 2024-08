Der Weinmarkt lockt am Wochenende vom 23. bis 25. August in die Talstadt. Welch abwechslungsreiches Bühnenprogramm die Stadt auf die Beine gestellt hat.

Alexandra Stöhr (von links), Silvia Ristow, Paul Koller und Kerstin Schmidt stoßen mit Traubensaft auf ein Gelingen des Weinmarkts an.

Bernburg/MZ. - Wenn ab Freitag, 23. August, auf dem Markt in der Talstadt zum 32. Mal die Bernburger und ihre Gäste das ein oder andere Gläschen Wein verkosten dürfen, ist Dieter Strupp wieder mit von der Partie. Der Winzer vom Weingut Brunnenhof aus dem Mosel-Saar-Ruwer-Anbaugebiet ist der „Mann der ersten Stunde“. Seit der Weinmarkt 1991 in der Saalestadt seine Premiere feierte, hat der Rheinland-Pfälzer aus dem Mosel-Örtchen Palzem mit seinem Team keinen mehr verpasst. Neben dem Stand des 81-Jährigen werden die Besucher bis zum Sonntag, 25. August, sieben weitere Anlaufpunkte haben, wo sie Wein aus verschiedenen deutschen Anbauregionen probieren können. Eingebettet sind die drei weinseligen Tage in ein buntes Bühnenprogramm, das das Kulturamt der Stadt zusammengestellt hat.