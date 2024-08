Der Heimatverein von Friedrichsaue feiert am Wochenende sein 20-jähriges Bestehen – mit Schauschmieden und Traktorfahrt. Was die Besucher beim Dorf- und Schützenfest am 10. August sonst noch erleben können.

Friedrichsaue/MZ - Es ist genau 20 Jahre her, dass sich in Friedrichsaue in Vorbereitung auf die damalige 250-Jahr-Feier des Dorfes ein Heimatverein gegründet hat, der die Geschichte des kleinen Seeland-Ortes bewahren möchte. Eine gute Stube mit Nähmaschine und Büfett, eine alte Küche mit Molkerei- und Schlachteutensilien, die Scheunen voll mit historischer Landwirtschaftstechnik, sogar die originalen Schulbänke aus dem Ort – all das ist auf dem Gehöft von Landwirt Schulze-Niehoff, dem einstigen Gutshof von Friedrichsaue, untergebracht und kann dort von Geschichtsinteressierten und Schülern besichtigt werden.