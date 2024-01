Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen im Salzlandkreis zusammenführt.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 25. Januar 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

6.35 Uhr: Wollten Sie auch fitter ins neue Jahr gehen? Mit lauter guten Vorsätzen, allen voran mehr Sport zu treiben? Und was ist daraus geworden?

Diese gesundheitsbewussten Senioren kommen gern zum Training ins Studio Family-Fitness. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wir haben uns in den vergangenen Tagen mal umgehört, wie es so läuft: in Schönebeck, in Staßfurt und in Bernburg. Fazit: Den inneren Schweinehund muss jeder schon selbst besiegen. Und das nicht nur im Januar.

Das Eisenbahnwunderland von Neundorf

6.14 Uhr: Immer wieder sorgt der Neundorfer Uwe Tillner für strahlende Kinderaugen - nämlich wenn sein Vorgarten zur Lichterwelt wird. Und außerdem dort auch noch die kleine Garteneisenbahn fährt.

In Neundorf baut Uwe Tillner seit neun Jahren seine Garteneisenbahn im Vorgarten auf, um den Kindern eine Freude zu machen. Unterstützt wird er dabei von Enkel Jonas Dittfeld (rechts). (Foto: Lisa Kollien)

Und so ist in dem Staßfurter Ortsteil anders als anderswo: Die Zeit des Wunderlandes endet hier nicht mit dem Weihnachtsfest, sondern dauert bis weit hinein ins neue Jahr.

Schlaglöcher auf Könneraner Straßen

5.58 Uhr: Könnerns Straßen sind in einem erschreckenden Zustand. Schlaglöcher zieren sie in der Einheitskommune Könnern. Das weiß auch Bürgermeister Martin Zbyszewski. Der möchte das in Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten in den Griff bekommen.

Ein tiefes Schlagloch gibt es auch am Sportplatz in Könnern. (Foto: Jens Müller)

Sofortige Abhilfe kann er aber nicht schaffen. Denn blinder Aktionismus nutze niemandem, sagt der Bürgermeister.

Die Stadtverwaltung setzt auf grundhafte Sanierung statt auf Flickschusterei. Klingt gut, dauert aber.

Doppelte Müllgebühren? Nein, danke!

5.49 Uhr: Stellen Sie sich vor, Sie zahlen eine Rechnung und dann kommt die Mahnung, Gebühr inklusive. Dann ärgert man sich, oder? So wie ein Mann aus Gnadau, dem das jetzt mit seinen Müllgebühren so passiert ist.

Und vielleicht war er nicht einmal der Einzige. Denn sogar der Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes räumt ein, dass es über den Einzelfall hinaus im Raum Schönebeck und Staßfurt gleich mehrere Fälle dieser Art gegeben haben könnte.