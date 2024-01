Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier, Finanzminister Michael Richter, Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm und Stadtrat Tim Hase, der maßgeblich am Projekt beteiligt war, (v.l.n.r.) stoßen auf den Schulneubau an.

Nachterstedt/MZ. - Die Zusage für das neue Grundschulzentrum der Stadt Seeland ist da, das Geld fast schon überwiesen. Elf Millionen Euro – die Hälfte jetzt, die andere im nächsten Jahr – und damit 75 Prozent der Gesamtkosten von etwa 15 Millionen Euro steckt das Land in das Modellprojekt, erklärt Finanzminister Michael Richter (CDU), als er am Mittwochnachmittag in Nachterstedt die entsprechenden Bescheide an Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) übergibt.