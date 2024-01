Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen im Salzlandkreis zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis. Denn von Plötzky im Norden bis Zickeritz im Süden, von Gatersleben im Westen bis Lödderitz im Osten: Da ist überall der Salzlandkreis.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 23. Januar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 24. Januar 2024:

Das ist neu am heutigen Mittwoch:

6.52 Uhr: Egal ob für Menschen rund um Aschersleben, Bernburg, Schönebeck oder Staßfurt: Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft bietet für den gesamten Salzlandkreis am heutigen Mittwoch von 15 bis 16 Uhr eine Online-Sprechstunde für Krebspatienten und ihre Angehörigen zum Thema Fatigue an.

Dabei handelt es sich um Erschöpfung im Zusammenhang mit der Krankheit, die mit der Müdigkeit gesunder Menschen wenig gemeinsam hat. Anmeldungen sind unter der Telefon 0345/4 78 81 10 oder per Mail an [email protected] möglich.

6.38 Uhr: Ausnahmsweise mal eine gute Nachricht von den Straßen: Die für den morgigen Donnerstag, 25. Januar, geplante Vollsperrung der Straße Unter der Alten Burg in Aschersleben aufgrund einer Baumfällung wird verschoben.

Der Grund? Die Witterung. Wer ist nicht glaubt, sollte sich mal als Fenster stellen und hinaus horchen: Ganz schön stürmisch da draußen. Der neue Termin für die Sperrung in Aschersleben soll rechtzeitig bekanntgegeben werden, teilt die Stadt mit.

Was neue Gesichter im Supermarkt vorhaben

6.12 Uhr: Stellen Sie sich vor, Sie kommen in Ihren Supermarkt und erkennen keinen wieder. Trotzdem sind alle so freundlich - und so jung. So geht es den Kunden gerade bei Lidl in Staßfurt.

Lisa L. (von links), Endre F. und Alicia O. sind Teil des Leitungsteams, das eine Woche das Ruder in Staßfurt übernommen hat. (Foto: Lisa Kollien)

Zwei Wochen leiten 23 Azubis gemeinsam die dortige Filiale. Sie wollen zeigen, dass sie die Führungskräfte von morgen sind. Dabei machen sie ganz unterschiedliche Erfahrungen, bekommen aber auch viel Lob.

Eine Lösung für die Klamotte

6.03 Uhr: Scheinbar schlechte Nachrichten aus Bernburg: Die „Klamotte“, das soziale Kaufhaus an der Roschwitzer Straße ist aufgegeben worden. An nur zwei Stellen können Bedürftige in der Saalestadt jetzt noch günstig Möbel erwerben.

Katrin Deutschbein betreut das Soziale Kaufhaus in Bernburg. Sie wird unter anderem von Christian Fernau unterstützt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und nun? Die gute Nachricht: Inzwischen ist für die „Klamotte“ eine neue Lösung gefunden worden. Diese befindet sich nun wieder am Hauptstandort des Dienstleistungszentrum - und zwar in Friedenshall.

Unter Alkohol: Polizisten bespuckt und beleidigt

Weil er Polizeibeamte bespuckt und beleidigt haben soll, stand ein 39-Jähriger jetzt in Schönebeck vor Gericht. (Symbolfoto: dpa)

5.58 Uhr: Ach ja, schon wieder der Alkohol: Ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Bördeland soll im März 2022 betrunken, bekifft und ohne gültige Fahrerlaubnis Auto gefahren sein. Eine Polizeistreife, die ihn aufgrund seiner Fahrweise kontrollieren wollte, soll er in Bad Salzelmen abgehängt haben.

Als die Polizei zu einem Unfall nach Calbe gerufen wird, trifft sie auf den 39-Jährigen. Hier soll er die Beamten bespuckt und angegriffen haben. Dafür stand er jetzt vor Gericht.