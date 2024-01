An nur zwei Stellen können Bedürftige in Bernburg günstig Möbel erwerben. Warum die „Klamotte“ an der Roschwitzer Straße aufgegeben wurde und wie man unterstützen kann.

Bernburg/MZ. - So mancher dürfte sich bei einem Spaziergang oder der Fahrt mit dem Auto durch die Roschwitzer Straße in Bernburg schon gewundert haben. Und andere standen wahrscheinlich auch vor verschlossener Tür. Seit 2008 wurde an dieser Stelle das Soziale Kaufhaus „Klamotte“ betrieben. In diesem konnten Bedürftige wie Bürgergeld-, Heizkosten- und Bafög-Empfänger nicht nur günstig Kleidung kaufen, sondern auch für wenig Geld ihre Wohnung mit Möbeln ausstatten. Etwa mit einem Bettgestell, einer Schrankwand oder sogar einer Küche.