Der Kreisläufer hat sich beruflich auf scharfe Klingen spezialisiert. Was ihn an seinem Job besonders reizt.

Bernburg. - Auf dem Handball-Parkett führt er messerscharfe Zweikämpfe. Er ist aber auch in der Lage einzigartige Klingen und Schwerter zu produzieren. Frei nach dem Motto: Feuer im Herzen – Glut im Blut – Stahl in der Hand. Die Rede ist von Tim Ehmke, Kreisläufer des Handball-Drittligisten des SV Anhalt Bernburg. „Ich verdiene als Messerschmied meinen Lebensunterhalt, stehe finanziell auf eigenen Beinen. Deswegen war ich froh, dass der Verein nach meinem Wechsel im Sommer 2023 für mich recht schnell eine Arbeitsstätte gefunden hat. Das war alles ganz unkompliziert“, erzählt der 21-jährige Handballer. In der Motorradwerkstatt von Anhalt-Fan Reimar Engel kann der Neuzugang seine Messer produzieren.